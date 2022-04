Michou : sa chaîne YouTube a été supprimée

La plateforme vidéo YouTube a décidé de supprimer la chaîne de Michou.

par Team Mouv'

Le créateur préféré des jeunes a vu sa chaîne supprimée dans la journée, comme il l'a indiqué dans un tweet. Sans vraiment d'explication, YouTube a décidé de supprimer sa chaîne, qui comptabilisait plus de 7 millions d'abonnés.

Si aucune explication n'a été donnée de la part de YouTube, il faut savoir que la chaîne de Michou a été piratée il y a quelques jours. Celle-ci a été transformée en "Tesla Live", et sa chaîne diffusait un live pour promouvoir des arnaques en tout genre.

Sur Instagram, l'idole des jeunes s'est exprimé dans une video en story : "Les gars je sais pas ce qui est en train de se passer... j'ai plus de chaîne Youtube. Actuellement, vous allez sur Youtube vous tapez 'Michou' ça existe plus, j'existe plus. Je sais pas ce qu'il s'est passé [ ... ] apparemment ma chaîne a reçu un strike parce que je n'aurais pas respecté les règles communautaires."

Pour l'instant, YouTube n'a pas communiqué sur la situation.

