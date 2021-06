Mexique : la Cour suprême dépénalise la marijuana

C'est un pas vers l'avenir qui s'est décidé ce lundi 28 juin : la Cour suprême mexicaine dépénalise l'usage de la marijuana.

par Team Mouv'

C'est un long combat qui s'achève et une lueur d'espoir pour les consommateurs de marijuana qui vont pouvoir profiter des usages récréatifs de cette plante tant controversée . Lancé il y a quelques années, l'éternel débat sur la légalisation de la marijuana est une question majeure au Mexique, compte tenu de la guerre des cartels qui paralysent le pays .

Un dilemme de taille

C'est une discussion longue de 6 ans tenue entre les institutions légales mexicaines . En effet, depuis 2015, la Cour suprême n'a cessé de considérer illégale l’interdiction de l’utilisation de marijuana à des fins récréatives par des adultes comme le rapporte Le Monde, conduisant ainsi le gouvernement - qui dans le même temps lutte massivement contre le narcotrafic - à réglementer la production, la manipulation et la commercialisation de la marijuana à des fins strictement médicales .

C'est donc ce lundi 28 juin 2021 que la plus haute institution du pays a statué en faveur de l’usage légal de la marijuana pour les adultes, cela signifie que ceux qui veulent désormais utiliser la marijuana à des fins récréatives doivent cependant demander une autorisation à la Commission fédérale pour la protection contre les risques sanitaires ( Cofepris ) et que celle - ci ne peut la leur refuser . Si certains ont de quoi se réjouir, il est bon de rappeler que le congrès doit encore légiférer sur la question . Si le congrès adopte la législation, cela relancera le bras de fer entre le gouvernement et les cartels qui ont la main mise sur ce commerce fructueux .