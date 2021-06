Meurtre de George Floyd : Derek Chauvin condamné à 22 ans et demi de prison

Ce vendredi 25 juin 2021, la peine contre l'ex-policier Derek Chauvin, reconnu coupable du meurtre de George Floyd, a été prononcée.

par Team Mouv'

C'était le 25 mai 2020, une date qui a marqué les esprits et marqué l'histoire dans la lutte contre les injustices raciales aux Etats - Unis, mais aussi dans le monde . Ce jour là, une scène surréaliste et choquante se déroule sous les yeux du monde entier : grâce à internet, les internautes du monde entier assistent en direct à la mort d'un homme noir immobilisé car menotté .

Il s'appelait George Floyd, et il est mort injustement sous le poids du genou d'un policier blanc appuyé sur son cou. "Je n'arrive pas à respirer" seront les derniers mots de George avant de mourir impuissant devant des millions de spectateurs choqués . Des mots qui ont résonné à travers toute l'Amérique et le monde entier, donnant naissances à des manifestations inédites .

Justice pour George Floyd

Le meurtre perpétré à l'encontre de George Floyd est une injustice révélatrice d'un système américain raciste et discriminatoire dont les premières victimes sont les afro - américains . Sa mort a soulevé de nombreux soutiens et manifestations du mouvement Black Lives Matter aux Etats - Unis et partout dans le monde .

Une peine de 22 ans et demi pour Derek Chauvin

Ce vendredi 25 juin 2021, la sentence a été prononcée . Derek Chauvin, incarcéré dans une prison de haute sécurité depuis le verdict qui l'a reconnu coupable du meurtre de George prononcé fin avril, écope de 22 ans et demi de prison .

Comme le rapporte France Info, cette peine a été prononcée deus mois après que l'ancien policier a été reconnu coupable de trois chefs d'inculpation, dont "meurtre" et "violences volontaires ayant entraîné la mort" . L'agent de 45 ans est incarcéré dans une prison de haute sécurité depuis le verdict . Le barème des peines dans le Minnesota prévoyait un minimum de 12 ans et demi de prison . Mais le juge Peter Cahill avait ouvert la voie à une peine plus lourde en retenant quatre circonstances aggravantes contre le policier . Il "a abusé de sa position de confiance et d'autorité", "a traité George Floyd avec une grande cruauté", a agi en présence de mineurs et "a commis son crime en réunion", avait - il écrit .

L'avocat de la famille a déclaré suite au verdict de cette peine : "Cette condamnation historique fait franchir à la famille Floyd et à notre nation un pas de plus vers la réconciliation en leur permettant de tourner la page et en désignant des responsables" .

Encore toutes nos condoléances à sa famille .