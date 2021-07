McDo annonce un menu Happy Meal Space Jam !

Le film "Space Jam : Nouvelle ère" débarque dans les salles le 14 juillet, ce second opus est très attendu ! Pour l'occasion McDonald's met ses Happy Meal en mode Looney Tunes.

Le cultissime "Space Jame" sorti en 1996, mettant en scène l'attaque des Looney Tunes par des extraterrestres . Les Looney décident de parier leur liberté dans un match de basket - ball . . . Pour mettre toutes les chances de leurs côtés, Bugs Bunny et Daffy Duck font venir dans leur monde le champion Michael Jordan. . . Un film qui s'est imposé avec le temps comme une référence . Les Looney Tunes sont de retour dans "Space Jam : Nouvelle ère", en salles le 14 juillet, pour fêter ça, MacDonald's a décidé d'habiller ses menus enfants aux couleurs du film :

Bugs Bunny, Lola Bunny, Taz, Daffy Duck et d'autres, reviennent sous forme de jouets dans le Happy Meal de McDonald's .

Il s'agit d'une collection collaborative : McDonald's, Diamond Supply Co . et Space Jam .

Pour l'achat d'un Happy Meal "Space Jam : A New Legacy", un maillot de basket McDonald's x Diamond Supply Co . x Space Jam : A New Legacy est à gagner, via l'application McDonald's ( du 6 au 12 juillet ) , ou McDelivery avec UberEats ( du 13 au 15 juillet ) .

Nick Tershay, propriétaire et fondateur de Diamond Supply Co, a déclaré dans un communiqué :