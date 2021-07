Mbappé et Benzema s'enjaillent chez Salt Bae

Après l'élimination de l'équipe de France en huitième de finale de l’Euro, l'heure des vacances a sonné ! Les joueurs ont mis le cap sur Mykonos, une île des Cyclades, dans la mer Égée où un restaurateur célèbre assaisonne des viandes...

Les réseaux nous offrent une fenêtre ( voir plutôt une baie vitrée ) ouverte sur la vie des people, et avec l'été qui débute, les soirées de vacances sont immortalisées. . .

Le compte du plus célèbre boucher du monde est une source intarissable de clichés de stars ! Il s'agit du compte de Nusret Gökçe, surnommé Salt Bae, un chef, animateur culinaire et restaurateur turc . Il est propriétaire de Nusr - Et, une chaîne de steakhouses de luxe.

Cette année, la destination favorite des footballeurs est Mykonos, une île située en Grèce . En effet, après Erling Haaland, Ryad Mahrez,Théo Hernandez ou encore Pierre - Emerick Aubameyang, Kylian Mbappé et Karim Benzema ont été vus chez Salt Bae qui possède un restaurant sur l'île .

Le restaurateur a publié une vidéo avec Kylian Mbappé qui lance : "C’était une bonne soirée . Un plaisir de venir . De bons moments" .

Un cliché avec Karim Benzema a été publié un peu plus tôt :

