Marvel dévoile son premier Captain America gay

À 24 heures de la sortie de « Falcon et le soldat de l’Hiver », la dernière série Marvel sur Disney+, le comics dévoile son tout premier Captain America gay.

par Team Mouv'

C’est à l’occasion des 80 ans de Cap’ que Marvel annonce la sortie prochaine de The United States of Captain America. Cette nouvelle série de comics verra Steve Rogers se lancer dans un périple à travers les États - Unis à la recherche de son bouclier disparu . Au fil de son voyage, le héros patriotique croisera d’autres visages qui eux aussi enfilent le costume de Captain America pour défendre leur communauté . C’est comme ça que Steve Rogers rencontre Aaron Fischer surnommé le "Captain America of the Railways", le "Captain America des chemins de fer", un héros ouvertement gay.

Dans un communiqué, le scénariste du comics, Joshua Trujillo, explique que ce nouveau héros est "inspiré par des héros de la communauté queer", et qu’"il se bat pour les opprimés et les oubliés__ . J'espère que son histoire résonnera auprès des lecteurs, et qu'il inspirera une nouvelle génération de héros ."

Marvel dévoile son nouveau Captain America ouvertement gay. (crédit : Marvel)

Jan Bazaldua, dessinatrice du personnage, a expliqué avoir adoré lui donner vie :

En tant que personne trans, je suis très heureuse de pouvoir dessiner un personnage ouvertement gay qui admire Captain America et qui affronte les forces du mal pour aider ceux qui sont presque invisibles dans la société .

Marvel se mobilise pendant le Mois des Fiertés

The United States of Captain America paraitra le 2 juin 2021, en plein dans le Mois des Fiertés . C’est pour la même occasion que Marvel sortira le 23 juin le nouveau comics Marvel’s Voices : Pride, un anthologie qui mettra en lumière tous ses super - héros LGBTQI + : Mystique, Nico Minaru, Iceman, Daken, et d’autres . Le concurrent DC misera aussi sur la même initiative en publiant DC Pride le 8 juin prochain.