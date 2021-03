Marie Portolano : "ce n'est pas un seul homme le problème, mais le système"

La journaliste Marie Portolano s'exprime après l'affaire Pièrre Ménès et appelle tout le monde à ne pas réduire le combat et la parole à un seul homme.

par Team Mouv'

Dans un nouveau tweet qui a été publié ce mardi 26 mars, Marie Portolano a appelé tout le monde à ne pas s'éloigner du message qu'elle souhaite faire passer . Cinq jours après la diffusion de son documentaire Je ne suis pas une salope, je suis journaliste qui a été à l'origine de l'affaire Pierre Ménès accusé d'agressions sexuelles, la journaliste s'est exprimée sur Twitter .

nous sommes en train de réduire ce combat et cette parole à un seul homme

Elle explique qu'il ne faut pas réduire le combat à un seul homme : "En plus de donner la parole à des femmes courageuses, le but de ce documentaire était de mettre un terme à des dysfonctionnements et d'éveiller une certaine conscience collective . Or nous sommes en train de réduire ce combat et cette parole à un seul homme . . . Ce n'est pas "un seul homme" le problème, mais le système qui a permis à quelques hommes d'agir ainsi pendant des années sans être réprimandés . Et c'est ce système que l'on doit combattre . "

Dans le reste de cette actualité, Pierre Ménès a été viré de FIFA par EA Sports, alors qu'il était chargé des commentaires du jeu de simulation de football depuis 2017 .