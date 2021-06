Emmanuel Macron défend la chanson de Youssoupha suite à la polémique

En visite à Clairefontaine pour apporter son soutien à l'équipe de France avant le début de l'Euro, Emmanuel Macron a défendu le choix de Youssoupha pour accompagner l'annonce de la liste des Bleus.

par Team Mouv'

En grand fan de football qu'il est, Emmanuel Macron s'est accordé une pause ce jeudi dans son "tour de France" pour retrouver les Bleus à Clairefontaine . 48 heures avant le début de l'Euro, le président a tenu à apporter son soutien aux joueurs de Didier Deschamps .

Après les serrages de mains, le déjeuner et les mots d'encouragements personnalisés, Emmanuel Macron s'est présenté aux micros de RMC et BFMTV . Il est notamment revenu sur la polémique créée par la chanson de Youssoupha qui a accompagné la présentation de la liste de l'équipe de France .

Le 19 mai dernier, la fédération française de football publie sur ses réseaux une vidéo de présentation des 26 joueurs sélectionnés pour disputer l'Euro cet été . Un morceau de Youssoupha spécialement confectionné pour l'occasion l'accompagne. La polémique éclate dès le lendemain quand Jordan Bardella, vice - président du Rassemblement national, explique que choisir le son de Youss comme "hymne" des Bleus revient à "céder à une partie racaille de la France". Un choix pourtant largement défendu par le gouvernement, les joueurs et Didier Deschamps.

Macron apporte son soutien à Youssoupha

Interrogé sur la controverse, le président de la République a tenu à défendre Youssoupha. Il regrette que ce simple son soit entré dans les rouages politiques . "Je pense que personne n'a à utiliser le sport ou le football pour faire passer des messages politiques de division ." Emmanuel Macron a ensuite appelé à l'unité et au soutien unanime derrière les joueurs . "Nous sommes une nation avec son histoire, sa culture, sa langue et qui a toujours aspiré à l'universel et qui a toujours su être plus grande qu'elle - même en intégrant des femmes et des hommes qui se battent pour elle . C'est ça qui m'intéresse ." Le pensionnaire de l'Elysée se réjouit enfin "qu'un chanteur soit fier de porter les valeurs de l'équipe de France" .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Les Bleus entameront leur Euro face à l'Allemagne le 15 juin à 21 heures. La rencontre se jouera à Munich .