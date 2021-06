Macron sur Benzema : "c’est un modèle de réussite pour beaucoup de jeunes issus de l’immigration"

Présent à Clairefontaine ce jeudi pour donner ses traditionnels encouragements, Emmanuel Macron s'est réjoui du retour de Karim Benzema avec les Bleus. Il a également fait du joueur "un modèle de réussite" pour les jeunes.

par Team Mouv'

Invité à Clairefontaine ce jeudi pour encourager l'équipe de France de football à quatre jours de son entrée dans l'Euro face à l'Allemagne, Emmanuel Macron a répondu aux questions de RMC et BFMTV . Il est notamment revenu sur le retour de Karim Benzema en bleu.

Dès son arrivée au château, le président s'est empressé de prendre des nouvelles de Karim Benzema . Sorti prématurément lors du match face à la Bulgarie mardi dernier, l'attaquant du Real Madrid s'était plaint d'une douleur à la cuisse . Il s'agit finalement d'une simple béquille . "Comment ça va Karim ? Ça me fait plaisir" . Visiblement heureux de revoir l'ancien lyonnais à Clairefontaine, le chef d'Etat a pris des nouvelles du joueur qui l'a vite rassuré sur son état de santé .

Le "K Benzema"

Interrogé un peu plus tard par les journalistes de RMC et BFMTV, Emmanuel Macron a réagi au retour de Karim Benzema avec la tunique bleue . Il s'est dit heureux de voir ce "grand champion de foot" revenir en équipe de France. "C'est un joueur qui a mûri et j'étais très content de le retrouver là, et je pense que le sélectionneur a fait le bon choix, d'abord pour l'équipe, mais aussi un choix symbolique pour la nation .", ajoutant que l'attaquant du Real Madrid est un "modèle de réussite" pour les "jeunes issus de l'immigration" . Evoquant rapidement les moments de tension entre le joueur et son sélectionneur, le président "pense que Karim Benzema représente quelque chose" . "Je n’aspire qu’à une chose : qu’il écrive la page de l’immense joueur qu’il est au sein de l’équipe de France . Je sens qu’il a envie de faire ça ." a conclu Emmanuel Macron .