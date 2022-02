"Lupin" saison 3 : l'équipe de tournage braquée avec 300 000 euros de matériels dérobés

Sur le tournage de "Lupin" la série Netflix, une vingtaine de personnes ont volé 300 000 euros de matériel.

par Team Mouv'

Alors que se tient le tournage de la nouvelle saison de Lupin pour Netflix avec Omar Sy, Le Parisien rapporte que l'équipe de tournage s'est faite braquer, dans le quartier du Parc, à Nanterre (Hauts-de-Seine).

Depuis jeudi, la production de Netflix s'était installée dans ce quartier pour le tournage des nouveaux épisodes, un événement qui faisait la fierté des habitants, comme l'explique le quotidien : "Cela donne une bonne image du quartier. On a une sale réputation. Là, c’est la preuve qu’on peut y travailler tranquillement sans se faire embêter" expliquait Fathi, 55 ans.

Sauf que tout ne s'est pas passé comme l'espérait ce riverain. Le vendredi après-midi, une vingtaine de personnes cagoulées, a déboulé sur les lieux s’emparer de matériels de tournage. Le Parisien rapporte même qu'il y a eu des tirs de mortiers durant le vol. Selon les premières informations, le préjudice global est estimé à 300 000 euros.

Contacté par l’AFP, Netflix a confirmé "l’incident" et a "assuré que la sécurité des équipes est une priorité". La plateforme vidéo espère reprendre le tournage le plus rapidement possible.