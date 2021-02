"Les Simpson" : Matt Groening répond aux accusations de racisme

Le créateur des Simpson, Matt Groening, a tenu à réagir aux accusations de racisme faites à sa série.

par Team Mouv'

Les Simpson sont surement le dessin - animé le plus marquant de ces 30 dernières années . Adorés des fans à travers le monde, ils seraient même capables de prédire l'avenir. Mais aussi populaire soit - elle, la série pose tout de même quelques problèmes . Certains l’accusent de véhiculer des clichés racistes, par le biais de ses personnages issus de minorités, comme Apu, le gérant du mini - marché qui est d’origine indienne .

Face à ces accusations, Matt Groening, le créateur des Simpson, a tenu à s’exprimer dans une interview accordée à la BBC le 24 février . "Le sectarisme et le racisme sont toujours un problème incroyable, etil est bon d’aller enfin vers plus d’égalité et de représentation" a - t - il dit, avant d’ajouter que "nous essayons d’améliorer cela. "

Une vague de recast

À la sortie du documentaire The Problem with Apu (Le problème avec Apu en VF ) , en 2018, de nombreuses personnes sont montées au créneau pour dénoncer le personnage, qui est un concentré de clichés sur la communauté indienne . En réponse, la série a décidé de re - caster les doubleurs et doubleuses de ses personnages non - blancs ( enfin non - jaunes, du coup ) .

"Je n’avais aucun problème avec la façon dont nous faisions les choses, [ … ] tous nos acteurs jouent des dizaines de personnages chacun, ça n’a jamais été conçu pour exclure qui que ce soit" explique Matt Groening, qui voit tout de même d’un très bon œil que du changement ait été opéré . Comme il le dit lui - même "les temps changent", et dans ce cas - là, sûrement pour le meilleur .