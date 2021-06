Les Français ont dépensé 4,2 milliards d'euros pour l'achat de drogues en 2020

Alors que le budget global des Français est nettement en baisse par rapport à 2019, celui consacré à la consommation de stupéfiants a augmenté de 7%.

par Team Mouv'

Les Français ont augmenté leur consommation de drogues de près de 10% en 2020. Selon une étude de l'Insee publiée le 17 juin, alors que la consommation des ménages a globalement baissé à cause de la crise sanitaire et de la fermeture des commerces qui l'ont accompagnée, la consommation de drogues s'est significativement accrue .

4,2 milliards d'euros dépensés en drogues

L'Insee estime à 51,5 milliards d'euros les dépenses de Français pour l'alcool, le tabac et la drogue . Dans ce budget, 4,2 milliards d’euros sont réservés à l’achat de cannabis, cocaïne, héroïne, crack et diverses drogues de synthèse. Un chiffre en augmentation de 7% par rapport à l'année précédente et multiplié par deux en dix ans .

D'après l'Insee, cette accélération s'explique par l'état mental des Français qui ont subi plusieurs confinements successifs, de l'augmentation du nombre d'usagers occasionnels, et de la multiplication des points de vente et moyens de livraison à domicile, grâce à Snapchat notamment .

À titre de comparaison, le marché du livre est moins important que celui de la drogue. La vente d'ouvrages a atteint ( seulement ) 3,25 milliards d'euros en 2020 .