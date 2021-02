Les festivals d'été seront autorisés mais le public devra rester assis

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé ce jeudi que les festivals pourront avoir lieu cet été, mais avec des conditions précises.

par Team Mouv'

C'est une bonne nouvelle pour le monde de la culture et du spectacle . Comme le souligne nos confrères de franceinfo, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé ce jeudi 18 février aux principaux organisateurs, que les festivals pourront avoir lieu cet été, et ce, malgré l'épidémie de Covid - 19 .

Toutefois, la jauge sera limitée à 5000 personnes et elles devront rester assises et à distance les unes des autres . On apprend aussi que des réunions vont être organisées de manière régulière entre les acteurs du secteur, ainsi que les autorités, afin que la jauge de 5000 personnes soit adaptée en fonction de l'évolution de la situation . En plus, Roselyne Bachelot a assuré aux organisateurs que des "mesures de sauvegarde financières" vont être mises en place pour les événements .