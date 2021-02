Les étudiants de l'ESD organisent une grande soirée sur Twitch pour lutter contre l'isolement

En ces temps sombres, la solidarité s'organise. Des initiatives jaillissent pour apporter un peu de lumière, comme celle des étudiants de l’École Supérieure du Digital qui vous donnent rendez-vous le vendredi 12 février à 18h sur Twitch pour une grande soirée de divertissement.

par Team Mouv'

Dans la population, les étudiants sont les plus touchés par la crise sanitaire. Un sondage publié le mois dernier montre l'ampleur du mal - être des 15 - 30 ans, on peut parler de génération "sacrifiée". Un sentiment partagé par l'ensemble des Français qui sont 74% à penser "qu'il est bien triste d'avoir 20 ans dans les années 2020" . De ce constat un brin alarmiste . . . Il est important de rappeler que des initiatives fusent comme celles des étudiants de l'ESD ( L'Ecole Supérieure du Digital ) . A la manière d'un BDE 2 . 0, 9 équipes de 250 étudiants se sont données pour mission de créer du lien en organisant une soirée en ligne et la "DigiNight" est née !

Rendez - vous le vendredi 12 février à 18h ( big'up au couvre - feu ) sur la chaîne Twitch de l'ESD.

Cette soirée est gratuite et accessible à toutes et tous, il suffit de vous inscrire. Vous pourrez y découvrir 9 projets dont un court - métrage, du vidéo mapping, un escape game, ou encore des jeux interactifs . Il y aura aussi des surprises avec des jeux concours et des lots à gagner dont une PS5 ( la fameuse ) . Pour vous mettre dans l'ambiance :

Si on ne fait pas partie de la solution . . . On fait partie de l'autre team .