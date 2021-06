Léna Situations pose au naturel en Une du magazine Elle

Léna Situations montre l'exemple en faisant la Une du magazine ELLE en posant au naturel.

par Team Mouv'

Invitée pour faire la couverture du magazine féminin ELLE cette semaine, la jeune influenceuse a tenu à faire les choses à sa manière et changer les codes . En effet, comme nous le savons tous, le milieu de la mode et des médias féminin est encore régi par une multitude de diktats et de codes de beauté imposés aux femmes et aux jeunes filles . Une dictature de la beauté devenue obsolète avec les mouvements liés au body positivisme ( un mouvement militant qui prône l'acceptation de soi et l'idée que toutes les beautés sont valides ) .

Carte blanche pour Léna

Comme le raconte la jeune femme sur un post Instagram mettant en avant sa couverture pour le magazine, contactée par la direction du média, la jeune femme se voit donner carte blanche pour la direction artistique de la séance photo . Dans un long texte, Léna raconte ses premières pensées après le rendez - vous avec l'équipe du magazine : "Sur le retour dans le métro je réfléchis à comment je vais faire pour être super jolie sur la photo de couverture . « Est - ce que je mets des extensions ? Quels bijoux on met ? Quelle robe? Merde Il faut vite que je fasse une séance d’autobronzant et un soin du visage ! " . Une multitude de questions qui lui font réaliser à quel point les femmes s'imposent une telle pression pour correspondre à des critères de beauté souvent inatteignables : "Je me suis revue plus jeune écrasée de complexes devant les mannequins et actrices trop fraiches en couvertures auxquelles je n’arrivais jamais a ressembler__" .

Consciente du défi, Léna se dit qu'il faut changer les choses et qu'elle sera celle qui montrera l'exemple . Du haut de ses 23 ans, elle prend le pari de réaliser non pas une couverture mais trois avec un concept inédit : "et si je n’étais pas maquillée et retouchée sur la photo pour montrer le avant d’une couverture habituelle ?" . L'idée était là, validée par le magazine, les trois couvertures se déclinent comme une évolution : sur la première Une, Léna apparaît sans maquillage et sans retouche.

Sur la deuxième elle est maquillée :

Et enfin sur la troisième elle pose dans une robe Dior :

C'est un beau message que Léna souhaitait partager aux plus jeunes, car l'acceptation de soi et de son image commence très tôt car nous sommes confrontés très jeunes à toutes formes d'injonctions qui peuvent parfois devenir contraignantes et sources de complexes lors du passage à l'âge adulte . Une belle leçon de maturité de la part de Léna qui prouve encore une fois que la jeunesse peut être engagée .