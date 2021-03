Léna Situations devient la nouvelle ambassadrice Adidas

Léna Situations vient d'annoncer qu'elle était devenue la toute nouvelle ambassadrice de la marque Adidas !

par Team Mouv'

Grosse période pour Léna Situations ! En octobre, alors que son livre Toujours plus réalisait des ventes incroyables, elle passait à Mouv' et plus particulièrement au Détecteur de Salma . Mais c'est loin d'être fini : après que le prestigieux New York Times lui ait consacré un format long, on apprend que Léna Mahfouf est devenue . . . ambassadrice Adidas !

Léna Situations cumule les succès !

C'est sur Instagram que Léna a fait part de la nouvelle . Dans une vidéo signée @fredstauffer, on suit la jeune femme qui porte tour à tour de nombreuses tenues de la marque à trois bandes, dans une atmosphère tamisée . Dans la légende, Léna réagit, non sans humour, à la situation : "quel honneur d’être la nouvelle ambassadrice et d’intégrer le clan de la marque aux trois bandes__ . Merci à toute la team Adidas pour votre confiance, merci de m’avoir écouté, entendu et d’avoir accepter mes idées et mes envies . ( . . . ) ( Et j’espère croiser un jour Beyonce dans les bureaux ! )" .

Mais ce n'est pas tout, les plus vifs auront su repérer une surprise qui se cache dans cette vidéo . En effet, la voix qu'on entend interpréter la chanson de rap en bande sonore . . . ne semble être autre que celle de Seb, youtubeur, rappeur et petit ami de Léna Situations !

