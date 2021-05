Lego sort un coffret pour célébrer la communauté LGBTQIA+

Lego lance un coffret de 11 figurines non-genrées pour célébrer la diversité de ses fans et du monde.

par Team Mouv'

Une brique de plus à l'édifice de l'inclusivité ! Lego, la marque danoise la plus célèbre sort un coffret baptisé "Everyone is Awesome" ("Tout le monde est génial" ) comportant 11 figurines non - genrées .

De l'amour et de l'acceptation

Le set s'inspire du drapeau arc - en - ciel, utilisé comme symbole d'amour et d'acceptation par la communauté LGBTQIA + . Les couleurs bleu pâle, blanche et rose figurent dans le set pour représenter la communauté transgenre, ainsi que le noir et le marron pour reconnaître la diversité des couleurs de peaux et des origines . Les figurines sont monochromes, chacune ayant sa propre coiffure et sa propre couleur :

Voici les 11 figurines non-genrées du set Lego pronant la diversité et l'inclusion - Lego

Aucun genre n'a été attribué aux figurines, à l'exception de la figurine violette qui arbore une coiffure grandiose, Matthew Ashton, le designer, confesse qu'il s'agit d'un "clin d'œil évident à toutes les fabuleuses drag queens qui existent".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Cette initiative se veut résolument inclusive, tout est parti de la décoration du bureau de Matthew Ashton, qui avait relooké son espace de travail aux couleurs de l'arc - en - ciel, plusieurs collègues l'ont encouragé et il a décidé de créer le coffret "Everyone is Awesome". Il explique sa démarche qui s'inspire directement de son vécu :

"__En grandissant en tant qu'enfant LGBTQ + - on me disait avec quoi je devais jouer, comment je devais marcher, comment je devais parler, ce que je devais porter - le message que j'ai toujours reçu était que d'une certaine manière, j'étais 'mauvais'"

Matthew Ashton, designer du coffret "Everyone is awesome" - Capture Twitter du compte de Matthew Ashton

En effet, s'il existe encore un domaine particulièrement genré, c'est bien celui des jouets pour enfants qui recèle de nombreuses pépites sexistes, avec une division très nette entre le bleu et le rose, et entre les domaines socialement acceptés comme féminin ou masculin . . . Le designer se veut le porte - parole de beaucoup d'enfants, il parle de son ressenti et de sa construction personnelle dans un monde où rien ne l'invitait à être lui - même:

"Essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas était épuisant. J'aurais aimé, quand j'étais enfant, regarder le monde et me dire : 'Tout va bien se passer, il y a une place pour moi' . J'aurais aimé voir une déclaration inclusive qui disait 'tout le monde est génial'" .

Le coffret comprend 346 pièces, il mesure 10,24 cm de haut et a une profondeur de 12,80 cm . Il sera disponible dés le 1er juin sur LEGO . com et dans les magasins de la marque LEGO, au prix de 34,99€ .