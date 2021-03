Leclerc offre 21 repas pour 21 euros

Le groupe de grande distribution Leclerc a décidé de lancer une offre à prix cassé : 21 repas pour 21 euros. Un bon plat qui tombe bien alors que beaucoup d’étudiants se battent contre la précarité alimentaire.

par Team Mouv'

Selon une étude menée par l’Institut CSA, 2,1 millions de personnes ont bénéficié de l’Aide alimentaire rien que pour le mois de janvier 2021 . 51% de ses personnes y ont eu recours pour la première fois en 2020 et 12% affirment que c’est à cause de la pandémie de Covid - 19 qu’ils ont été obligé de se tourner vers cette aide . Parmi eux, énormément d’étudiants en situation de précarité, obligés de faire la queue devant les banques alimentaires .

C’est en réponse à ces chiffres alarmants que Leclerc, le géant de la grande distribution, se mobilise contre la précarité alimentaire . Le mois dernier, sur BFMTV, Michel - Edouard Leclerc, patron du groupe, avait annoncé qu’il proposerait des paniers repas pour les étudiants à prix plus que réduits . Promesse tenue !

À partir du 8 mars, l’enseigne proposera une semaine entière de repas équilibrés, soit 21 repas, pour 21 euros. L'équivalent d'un repas à 1 euro !

Une offre au rabais ?

À ce prix - là, on se dit forcément que la qualité gustative et nutritionnelle ne sera pas au rendez - vous . Détrompez - vous, Leclerc a fait appel à plusieurs experts pour créer les quatre paniers, chacun comportant 21 repas donc. L’un d’entre eux sera même entièrement végétarien. La marque française a également déclaré avoir choisi "majoritairement" des produits avec "un Nutri - score A, B, ou C" . Elle précise également que les repas "respectent les recommandations nutritionnelles nationales et européennes sur les apports de référence en calories, sucres, matières grasses ( notamment saturées ) , sel et protéines" . Et les menus élaborés prennent en compte les "besoins nutritionnels d'un adulte moyen, soit 2 000 calories environ" .

Comment en profiter ?

En revanche, les conditions de cette offre sont un peu obscures. Pour en profiter il faut d’abord se rendre sur le site de Leclercpour télécharger la liste des produits utilisés pour chaque panier . Rendez - vous ensuite en magasin pour les repérer dans les rayons, ils seront normalement repérables grâce à des affichettes . Le tout vous prendra pas mal de temps…

Les autres enseignes déjà mobilisées

Aussi alléchante que soit cette offre, Leclerc ne fait pas figure de pionnier . Certes le prix exclut toute concurrence, mais d’autres enseignes se sont mobilisées depuis plusieurs mois déjà . En février, Intermarché a proposé un bon d’achat de 10 euros pour les étudiants à partir de 20 euros d’achat en magasin . L’offre est disponible jusqu’au 7 mars. 30 000 étudiants en ont déjà profitée .

Casino avait mis en place dès février un système de don en caisse. Il était proposé aux clients de laisser un petit supplément au moment du paiement pour financer des paniers repas aux étudiants . 15 000 repas ont déjà été offerts . Dans le même temps, la direction du groupe a lancé un dispositif valable jusqu’au 30 juin 2021 : les étudiants bénéficient de 10% de réduction sur tous les produits de la marque Casino, ce qui représente plus de 10 000 produits .

Dernière initiative en date, celle de Carrefour qui a fait de la précarité menstruelle son combat . Désormais les étudiantes peuvent se voir offrir un paquet de tampons ou de serviettes hygiéniques par mois jusqu’au 31 août 2021.