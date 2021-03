LeBron James vend une de ses villas à 20 millions de dollars

La légende de la NBA : LeBron James vend son manoir situé à Los Angeles. Le prix est à la hauteur de cette résidence incroyable, on fait le tour du propriétaire.

par Team Mouv'

Lebron James a décidé de changer d'air, il a mis en vente le manoir de Brentwood qu'il avait acheté en 2015 . Le manoir est dans un style colonial, situé sur la tristement célèbre Rockingham Avenue. En effet, le manoir est à quelques pâtés de maison d'une scène de crime qui avait défrayée la chronique : l'ancienne propriété d'O . J Simpson dans laquelle Nicole Brown et Ron Goldman ont été assassinés en 1994 .

Revenons à l'annonce immobilière, le manoir est dingue ! Selon TMZ, il possède 6 chambres à coucher, 8 salles de bain, une salle de presse, une salle de gym, une énorme piscine :

Une piscine pour recevoir vos plus belles bamboches - Capture TMZ

Une des 6 chambres - Capture TMZ

Au coin du feu, pépouze - Capture TMZ

Une cuisine lumineuse pour kiffer le brunch du dimanche - Capture TMZ

Le manoir est grandiose et pour l'acquérir vous devrez débourser 20 500 000 $ . . . Pas sérieux s'abstenir et pour voir plus de photos, c'est par ici.

Lebron James a déjà déménagé, il a investi dans un nouveau manoir pour 36 millions de dollars, situé à Beverly Hills et qui appartenait à Lee Phillip Bell, co - créatrice, avec son mari des emblématiques séries Les Feux de l'amour et Amour, gloire et beauté .