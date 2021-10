Le visage tuméfié, la danseuse Jeny Bonsenge dénonce les violences conjugales

Agressée, la danseuse et influenceuse Jeny Bonsenge n'a "plus peur de parler".

par Team Mouv'

La danseuse bruxelloise Jeny Bonsenge ( 27 ans ) a connu un véritable temps fort de sa carrière en 2019 lorsqu'elle a été invitée sur le célèbre Ellen Show présenté par Ellen DeGeneres . Aujourd'hui c'est une histoire très différente et bien triste qu'elle a décidé de partager sur les réseaux . En effet Jeny a été victime de la violence de son partenaire : "Je suis fatiguée de me taire à ce sujet", a - t - elle déclaré .

Encore une victime de violences conjugales

Jeny est devenue virale en 2019 grâce à une vidéo dans laquelle elle danse accompagnée d'une jeune fille . Depuis, elle a vécu un véritable cauchemar . Sur Instagram, elle a partagé des photos et une vidéo montrant son visage meurtri au monde entier . Un de ses yeux est complètement gonflé . Le résultat d'une dispute avec son partenaire qui a dégénéré . "Je n'ai plus peur de parler", dit - elle . "Subir différentes formes de violences tout le long d’une relation et rester sous silence . Pardonner , accepter , supporter , et retomber amoureuse , penser que tout ira mieux [ . . . ] Avoir peur de sortir . Avoir peur de nuir à quelqu’un et à sa carrière , Avoir peur de mourir si l’on parle . . .__" .

Ce coup sera le dernier, a - t - elle décidé .

Le coup que j’ai reçu c’était le DERNIER ! C’était le coup de TROP . Et c’est celui qui m’a permis de me réveiller et sortir de cet emprise .

Ce partage a vite fait le tour des réseaux sociaux suscitant de l'indignation chez les internautes . Ces derniers ont, en grande majorité, apporté leur soutient et félicité l'influenceuse pour son courage . Mireille - Tsheusi Robert, présidente d'un centre féministe de réflexion et d’action sur le racisme anti - Noir . e . s a déclaré "La célébrité, le succès, la visibilité que peuvent acquérir les femmes ne les protègent en rien de leurs potentiels bourreaux . Elles sont parfois plus exposées que les autres, parce que les positions de pouvoir d’une femme peuvent parfois déstabiliser la masculinité de certains hommes . "

Force à elle !