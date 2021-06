Le Tamagotchi fait son grand retour sous forme de montre connectée

Le Tamagotchi opère sa mue pour ses 25 ans, le célèbre jouet de Bandai devient une montre connectée.

par Team Mouv'

Le Tamagotchi est de retour ! Le petit animal de compagnie virtuel a désormais élu domicile dans une montre, un contrôle vocal et tactile permet d'interagir avec son animal . Il s'agit de la Tamagotchi Smart, repérée sur le site du constructeur par Kotaku :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Rien de nouveau, puisque votre animal virtuel aura besoin de soins, de nourriture, de tendresse, il sera possible de lui faire des massages de la tête . Il n'a pas à proprement parlé de reconnaissance vocale, l'animal réagit à la voix qui lui parle, ce qui déclenche son réveil . La montre existe en bleu et rose, un classique des rayons du marketing genré . . . Une nouvelle fonction a été ajouté un podomètre comme expliqué par Inputmag.

Les Tamagotchi ont élu domicile dans une montre - Bandai / Namco

Un emplacement sur le Tamagotchi Smart permet d'insérer des cartes TamaSma, elles sont vendues séparément et permettent d'obtenir des objets et des personnages exclusifs . Il sera possible de se procurer la montre connectée en novembre mais il faudra aller l'acheter au Japon. Le prix devrait avoisiner les 60 $ ( 6 380 ¥ ) pour la montre et environ 10 $ ( 1 000 ¥ ) pour les cartes TamaSma .