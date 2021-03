Le premier tweet de l’histoire a été mis en vente

Le tout premier tweet du fondateur de Twitter a été mis en vente, et la première offre était de 2 millions de dollars !

par Team Mouv'

C'est une première dans l'histoire de la vente aux enchères : le tout premier tweet de l'histoire du réseau social à l'oiseau bleu a été mis en vente. Ce tweet qui date de 2006, c'est celui de Jack Dorsey, le fondateur de Twitter . Les enchères sont montées très haut, très vite .

"J'installe mon Twitter". Ce sont ces quelques mots écrits par Dorsey il y a presque exactement 15 ans, qui vont être vendus à plus de 2 millions de dollars . En effet le site Le Journal Du Geek rapporte que si la première offre s'élevait à 2 millions de dollars, elle a vite été contrée par une offre à 2,5 millions faite par Justin Sun . Ce dernier est le chef de BitTorrent et a créé la plateforme TRON .

"J'ai fait une nouvelle offre de 2 millions" expliquait ainsi Justin Sun le samedi 6 mars . Le même site vient répondre à la question que l'on sait sur toutes les bouches : comment s'y prend - t - on pour vendre un tweet ? En fait, le tweet de Jack Dorsey sera "vendu sous la forme d’un NFT, un jeton non - fongible, soit un objet virtuel disposant d’un certificat numérique permettant de l’authentifier comme étant unique et lui conférer une traçabilité incontestable" .