Le premier SMS de l'histoire en vente aux enchères, son prix estimé à... 200 000 euros !

Il est estimé à 200 000 euros : le premier SMS de l'histoire est mis en vente aux enchères ce mardi 21 décembre à la maison Aguttes à Neully-sur-Seine. Il vendu sous forme de NFT, un certificat d'authenticité numérique.

par Team Mouv'

"Merry Christmas" est la premier SMS de l'histoire, envoyé en 1992 par un ingénieur britannique de l'opérateur Vodafone . Il est vendu aux enchères ce mardi 21 décembre à 13 heures à la maison Aguttes à Neully - sur - Seine. Son prix est estimé à 200 000 euros .

Un certificat d'authenticité numérique

Le SMS est vendu sous forme de NFT ( Non Fongible Token ) , un certificat d'authenticité numérique qui permet de rendre unique des données numériques. Le premier tweet de l'histoire, en mars, avait été vendu également sous cette forme, pour près de 3 millions de dollars .

Les NFT sont de plus en plus utilisés ; Booba s'y met, après ses homologues du rap US comme Snoop Dogg, The Weeknd ou Lil Pump . Cela permet aux artistes de créer des contenus exclusifs . Le rappeur français vient d'ailleurs de sortir un nouveau morceau.

Pour ce qui est du SMS, il est aussi vendu en partie sous forme physique : il s'agit d'une structure en acrylique avec, à l'intérieur, un écran qui diffuse les lignes de codes qui ont permis d'envoyer le message, à l'époque .

Pour ce qui est de l'argent récolté grâce à la vente, le propriétaire, la société de télécoms britannique Vodafone, s'est engagée à reverser les fonds de la vente à l'agence des Nations unies pour les réfugiés.