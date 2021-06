Le port du masque dans les transports obligatoire tout l’été ?

Si la perspective d'enlever son masque à l'extérieur se dessine pour juillet, celle d'avoir à le conserver dans les transports se précise, le ministre délégué aux Transports l'a annoncé au micro de France Info.

par Team Mouv'

On ne va pas faire les étonnés mais au moins l'information est claire ! Le ministre délégué aux Transports, Jean - Baptiste Djebbari à déclaré au micro de France Info que :

Pour les transports, il est fort probable que le port du masque restera obligatoire pour l'été .

Ces endroits étant plus confinés que d'autres, le masque restera la règle dans les trains, les bus et les avions . Pour le ministre il s'agit "d'une recommandation de bons sens" et cette directive sera appliquée dans la plupart des pays européens .

Le masque s'est invité dans nos vies et visiblement il compte bien s'y faire une place durablement . . .