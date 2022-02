Le harcèlement scolaire va devenir un délit inscrit dans le Code Pénal

L'Assemblée nationale doit adopter une proposition de loi pour mieux lutter contre le harcèlement scolaire, qui touche près de 10 % des élèves chaque année.

par Team Mouv'

Environ un élève sur dix est victime de harcèlement scolaire chaque année. Face à ce qui devient un fléau dans les établissements scolaires, l'Assemblée Nationale doit voter définitivement une proposition de loi jeudi 24 février. Selon le sénateur Olivier Paccaud, en 2021, une vingtaine d'enfants et adolescents sont morts en France "en raison du harcèlement scolaire", dont au moins 18 suicides et un meurtre.

Le texte prévoit notamment la création d'un délit de harcèlement scolaire, inscrit au Code Pénal. Jusqu'à présent, les juges pouvaient punir en utilisant le délit de harcèlement moral, mais ça ne correspondait pas tout à fait à la réalité et "ça avait une complexité juridique qui n'aidait pas à la pédagogie et à des actions de préventions", selon le député La République en Marche Erwan Balanant, à l'origine de cette proposition de loi.

Côté peine, les coupables risquent trois ans de prison et 45 000 euros d'amende s'ils causent au minimum huit jours d'incapacité totale de travail (ITT) à leur victime. En cas de suicide ou de tentative de suicide, la peine pourra atteindre dix ans de prison et 150 000 euros d'amende.

Prévenir le harcèlement et accompagner les victimes

Autre nouveauté, les professionnels de l'éducation, et plus seulement les autres élèves, pourront être poursuivis voire reconnus coupables. Les parents d'un élève harcelé pourront aussi le changer d'établissement en s'affranchissant de la carte scolaire.

L'enjeu est également de prévenir le harcèlement dans les établissements scolaires et universitaires. A l'initiative des sénateurs, la loi prévoit que tous les personnels de l'éducation soient formés à la détection et à la prise en charge du harcèlement scolaire. La formation était jusqu'ici réservée aux enseignants. Les plateformes numériques auront désormais un "devoir de vigilance", selon le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, et l'obligation de modérer leurs contenus.

Les victimes de harcèlement peuvent se signaler par téléphone au 30.20, ou au 30.18 en cas de cyberharcèlement. L'application 3018 peut aussi permettre de discuter via un tchat ou de signaler des situations à risques.