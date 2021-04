Pharrell Williams rend hommage à son cousin tué lors d'une fusillade avec la police

C'est sur Instagram que Pharrell a rendu hommage à son cousin, demandant à ce que toute la lumière soit faite sur les circonstances de la fusillade.

Dans un post publié sur Instagram le 30 mars, Pharrell Williams, pourtant plutôt discret sur sa vie privée, a rendu un hommage émouvant à son cousin Donovan Lynch tué lors d’échanges de tirs avec la police.

En légende de la photo, Pharrell évoque la mort de Donovan comme étant une "tragédie sans nom" . Il se rappelle de son cousin comme d’une "lumière rayonnante toujours présente pour les autres" . Le chanteur et producteur demande à ce que toute la "transparence" soit faite sur cette affaire et appelle à ce que "justice" soit rendue à sa famille .

Trois fusillades et des questions en suspens

La scène s’est déroulée à Virginia Beach le 26 mars dernier . Trois fusillades éclatent dans la ville ce jour - là . Les policiers se rendent sur place et abattent Donovan qu’ils disent avoir vu avec une arme à la main. Plusieurs activistes et un témoin présent sur place contredisent cette version et affirment que le jeune homme de 25 ans n’était pas armé. La police de Virginia Beach, elle, indique avoir retrouvé un pistolet chargé et des munitions sur les lieux de la fusillade . Au total, deux personnes ont été tuées et huit autres blessées .

Le lendemain, le chef de la police a indiqué que deux officiers étaient entendus afin de clarifier les circonstances des événements de la veille . Le policier à l’origine de la mort du cousin de Pharrell a rejoint les forces de police de Virginia Beach il y a cinq ans, où il est rattaché à la division des opérations spéciales . Malgré son expérience, il a été rapporté que "pour des raisons inconnues" il n’a pas activé sa caméra mobile comme il est normalement obligatoire au moment des échanges de tirs . Le policier a été placé en congé administratif le temps de l’enquête .