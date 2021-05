Le chien d’Obama est mort

Vous vous rappelez certainement de cette boule de poils, qui débarquait avec la famille Obama à la Maison Blanche, il s'agissait de Bo, un chien d'eau portugais blanc et noir qui était devenu une véritable star !

par Team Mouv'

C'est une triste nouvelle que l'ancien Président des États - Unis nous a annoncé sur Twitter ce samedi 8 mai . Barack Obama a annoncé le décès de son chien : Bo, il a succombé à un cancer à l'âge de 12 ans . Le chien avait été offert par le sénateur Edward Kennedy à la famille Obama . Bo était le symbole de la victoire de Barack à la Présidentielle de 2008, en effet, le père de famille avait promis à ses deux filles : Malia et Sasha de prendre un chien après les élections .

Barack Obama a annoncé la triste nouvelle sur Twitter :

"Aujourd'hui, notre famille a perdu un véritable ami et un compagnon fidèle . Pendant plus d'une décennie, Bo a été une présence constante et douce dans nos vies - heureux de nous voir dans nos bons et mauvais jours, et tous les jours entre les deux . "

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le chien faisait partie intégrante de la famille Obama, Bo participait aux événements de la Maison Blanche, il avait rencontré le pape, visité des enfants à l'hôpital et avait pris l'avion présidentiel Air Force One. Michelle Obama a également partagé sa douleur, dans un long post, sur son compte Instagram dont voici un extrait :

"Bo va beaucoup nous manquer en tant que famille . Mais nous sommes reconnaissants d'avoir eu une vie aussi joyeuse, pleine de câlins, de parties de balle et de soirées passées à s'allonger sur le canapé . "

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix