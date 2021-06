La vaccination contre le Covid-19 ouverte aux plus de 12 ans ce mardi

La vaccination pour les 12-17 ans a commencé ce mardi. 62 000 mineurs ont déjà pris rendez-vous pour recevoir leur première dose.

par Team Mouv'

Après les plus de 18 ans, la vaccination contre le Covid - 19 pour les 12 - 17 ans s'est ouverte ce mardi . Sur la seule journée d'hier, 62 000 mineurs ont déjà pris rendez - vous pour recevoir la première dose a annoncé le site Doctolib, soit un rendez - vous sur quatre .

Seuls les centres sont autorisés à vacciner les mineurs avec le vaccin Pfizer - BioNTech, pour l'instant le seul à avoir reçu une autorisation de mise sur la marché pour cette tranche d'âge . En plus du consentement oral de l'adolescent, les deux parents doivent remplir un formulaire d'autorisation parentale. Seulement un seul doit être présent au moment de la piqûre . Plus de trois millions d'individus sont concernés par cette élargissement de la vaccination qui n'est cependant pas recommandée pour les jeunes ayant développé un syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique ( PIMS ) après avoir été contaminés par le Covid .

Même si en Europe le risque qu'une personne dont l'âge est compris entre 10 et 19 ans développe une forme grave de la maladie est extrêmement faible ( 0,9% ) , l'ouverture de la vaccination aux mineurs leur permettra de retrouver plus facilement cette "vie d'avant". Avec l'approche de l'été et la hausse des températures, les jeunes sont plus enclin à se regrouper et faire la fête, ce qui augmente le risque de transmission . De plus, cette tranche d'âge, pointée comme étant celle qui a le plus souffert des restrictions sanitaires, devrait pouvoir retrouver plus rapidement le chemin du collège et du lycée .