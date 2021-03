Télévision : l'âge moyen de l'audience a encore augmenté

Le confinement a fait exploser notre consommation du petit écran mais les plus âgés d'entre nous restent les plus assidus. C'est inédit mais l’âge moyen des téléspectateurs a encore augmenté. La TV a pris un sacré coup de vieux.

par Team Mouv'

Nos modes de consommations ont beaucoup évolué depuis 2020 avec les confinements, si les jeunes privilégient internet et plus largement une consommation non - linéaire de contenus, pour la population plus âgée, la télévision reste le média le plus regardé . La SVoD, le cinéma et les jeux vidéo restent les médias favoris des moins de 40 ans .

Comme le rapportent Les Echos, l'âge moyen du téléspectateur est passé de 54,5 ans début 2020 à 56,1 ans début 2021 : "du jamais vu à la fois en progression et en niveau" souligne Philippe Nouchi, expert chez Publicis Media

Si les jeunes ont plus regardé la télévision, les plus âgés l'ont regardée encore davantage .

Une autre tendance peut être observée, selon Phonandroid : si certaines chaînes de TV ont su tirer leur épingle du jeux en rajeunissant leurs programmes, d'autres comme France 3 et plusieurs chaînes de la TNT ont vu leur audience vieillir en 2020 . L'âge moyen de leur audience a baissé .

Une montée en puissance de la consommation de contenus sur internet et de la SVoD

Internet s'impose de plus en plus comme un media transgénérationnel avec une moyenne d'âge de 43 ans . Et les grands vainqueurs restent les plateformes de vidéos à la demande qui offrent un mode de consommation de contenus qui colle parfaitement aux habitudes des plus jeunes, les 15 - 24 ans .

De 2019 à 2020, le nombre d'utilisateurs quotidiens de SVoD a près de doublé pour passer à 5 millions .

Chaque âge a ses plaisirs comme disent les vieux .