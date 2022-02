"L'arnaqueur de Tinder" : plus de 100 000 euros collectés pour les victimes

Les victimes de Simon Leviev aka "L'arnaqueur de Tinder" ont réussi à récolter des fonds pour tenter de rembourser leurs dettes.

C'est le docu dont tout le monde parle : L'arnaqueur de Tinder dispo sur Netflix . Le docu nous met face à trois femmes qui racontent l'enfer qu'elles ont vécu avec un homme qu'elles ont rencontré sur l'application de rencontres Tinder, et qui semble opérer dans le monde entier. Si le fameux arnaqueur Simon Leviev se présente à première vue comme un homme charmant aux goûts luxueux, il leur a ensuite fait vivre l'enfer, entre menaces, harcèlement et problèmes d'argent .

Une arnaque bien coûteuse

Après le succès fulgurant qu'a rencontré le documentaire, trois des victimes de Simon Leviev ont décidé de lancer une collecte de fonds pour les aider à rembourser leurs dettes.

D'après les informations de The Times of Israel, l’escroc aurait réussi à soutirer 10 millions de dollars à ses victimes entre 2017 et 2019. Parmi celles - ci, il y a Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjoholm et Ayleen Charlotte, qui ont accepté de témoigner dans le documentaire de la plateforme de streaming . Face à cet énorme préjudice moral et financer, Simon aurait lui purgé seulement 5 mois de prison en Israël .

Les victimes essayent encore quant à elles de rembourser leurs dettes et ont créé une cagnotte . La cagnotte leur aurait permis de rassembler plus de 100 000 euros .