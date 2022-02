"L'arnaqueur de Tinder" : les victimes lancent une cagnotte

Les victimes de "L'arnaqueur de Tinder" lancent une cagnotte commune pour rembourser leurs dettes.

par Team Mouv'

Après le succès fulgurant qu'à pu rencontrer le documentaire L'arnaqueur de Tinder, trois des victimes de Simon Leviev ont décidé de lancer une collecte de fonds pour les aider à rembourser leurs dettes.

Une cagnotte pour "retrouver leur vie"

Dans le documentaire L'arnaqueur de Tinder produit par Netflix, trois femmes et victimes racontent comment Simon Leviev, ou plutôt Shimon Hayut recrutait ses victimes sur Tinder afin de leur escroquer de l'argent qu'elles empruntaient à la banque. Accusé d'avoir extorqué plusieurs millions de dollars à une dizaine de femmes, Shimon a purgé seulement 5 mois de prison en Israël et a laissé derrière lui des femmes qui continuent aujourd'hui de rembourser leurs dettes.

Après la diffusion du documentaire, certaines applications de rencontres et notamment Tinder ont banni tous les profils pouvant amener à Simon Leviev. Les internautes ont également réagi et ont été particulièrement touchés et pris de compassion pour l'histoire de Pernilla, Cecilie et Ayleen Charlotte. Afin d'utiliser ce buzz à bon escient, les trois jeunes femmes qui ont été ruinées par cet escroc, ont décidé de mettre en ligne une cagnotte qui permettra de rembourser les sommes exorbitantes qu'elles ont du emprunter soit 600.000 livres sterling au total. Sur la page de leur cagnotte GoFundMe, les victimes ont indiqué "Les derniers jours ont été un tourbillon, et nous trois (Ayleen, Pernilla et Cecilie) avons été complètement choquées et bouleversées par le flot de compassion et de soutien de tout le monde. L'amour pur est plus que ce à quoi nous nous attendions, et nous vous apprécions tous tellement".

Ayleen, Pernilla et Cecilie ont également ajouté "Après mûre réflexion et de nombreuses discussions, nous avons décidé de lancer cette collecte de fonds GoFundMe. Tant de gens nous ont contactées pour nous demander si nous en avions une alors qu'il ne nous était pas venu à l'esprit d'en faire une avant cela" avant de conclure par "Tout ce que nous voulons, c'est retrouver nos vies".

À ce jour, la cagnotte a atteint les 50 839 livres sterling et nul doute que l'objectif des 600 000 pourrait être rapidement atteint.