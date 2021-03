Kylie Jenner lance un appel aux dons pour aider son maquilleur, elle se fait tailler

L'enfer est pavé de bonnes attentions... Kylie Jenner a relayé un appel aux dons, pour que sa fan base participe à une cagnotte ayant pour objectif de couvrir les frais médicaux de son maquilleur, suite à un grave accident de voiture.

par Team Mouv'

Kylie Jenner n'est clairement pas la mieux placée pour faire un appel aux dons . . . mais la plus jeune milliardaire a cru bien faire (Forbes a réduit en mai dernier son estimation de la fortune nette de Kylie Jenner à 900 millions de dollars) .

Kylie a encouragé ses fans à faire un don dans le cadre d'une campagne GoFundMe pour couvrir les frais médicaux de son maquilleur : Samuel Rauda, qui a eu un terrible accident de la route . Le 14 mars, le jeune homme a : "subi une intervention chirurgicale majeure". L'objectif est de 120 000 dollars, ce qui "permettra de couvrir le coût de ses frais médicaux et ceux à venir". Les dons ont déjà atteint plus de 99 000 dollars.

Encore plus surprenant, Kylie Jenner aurait versé 5000 dollars . . . Dans un post, depuis supprimé et relayé par The Sun, Kylie écrit :

Que Dieu veille sur vous et vous protège @makeupbysamuel tout le monde prend un moment pour dire une prière pour Sam qui a eu un accident le week - end dernier . Et glissez vers le haut pour visiter le site de financement de sa famille .

Kylie sous le feu des critiques

Les portes de l'enfer numérique se sont alors ouvertes sous les pieds de Kylie :

"kylie jenner demande à ses fans non - milliardaires de l'argent pour payer la chirurgie de ses maquilleurs/amis ( 60 000 $ ) ? alors qu'elle gagne 456 000 $ par jour ?"

"Il est étrange de voir certaines personnes défendre la milliardaire Kylie Jenner, qui gagne 450 000 dollars par jour, en créant un Go Fund Me demandant à ses fans 60 000 dollars pour l'aider à payer une opération chirurgicale d'urgence pour son maquilleur, alors qu'elle peut littéralement payer cela pour lui en moins de 10 secondes chrono . "

"Tu sais ce qui me fait rire ? Les gens comme Kylie Jenner qui partagent des liens Gofundme pour un truc qui veut récolter 20 000 $ . Tu gagnes un demi - million de dollars en postant un SELFIE . "

Certains internautes ne comprennent pas et trouvent cette situation indécente, Kylie a pour habitude de s'afficher sur les réseaux avec des voitures de luxe, des vêtements hors de prix, elle vient de faire l'acquisition d'une paire de "Birkinstock" pour 76 000$ :

"Um, Kylie Jenner pourrait acheter cette putain de lune et elle fait un GoFundMe pour quelqu'un qui n'est pas seulement son employé mais aussi son ami ? Comment ? Elle achète à son enfant des vêtements qui coûtent plus cher que la chirurgie d'urgence de son AMI . "

"Les gens défendent Kylie Jenner en soulignant qu'elle a fait don de 5 000 dollars au GoFundMe médical de sa maquilleuse . Sa valeur nette est de 900 millions de dollars . Donc, c'est 0,000006% de sa valeur nette . Si votre valeur nette était, disons, de 100 000 $, cela reviendrait à faire un don de 56 cents . "

Kylie Jenner a, donc, essuyé un shit storm de compétition. Cependant, ces échanges ont mis en lumière un constat ancien dans le pays de l'Oncle Sam : les prix exorbitants des frais médicaux, comme le souligne cette internaute :

“Ok, mais avec toute cette histoire de Kylie Jenner, est - ce qu’on peut parler du fait qu’une opération chirurgicale coûte 60 . 000 dollars ? ! C’est dingue comment le système de santé fonctionne dans ce pays”

Quant à l'état de santé de Samuel Rauda, sa famille donné quelques nouvelles le 20 mars : "Une semaine s'est écoulée depuis l'accident de Sam . Cela n'a pas été facile . Au milieu de tout cela, Sam continue de se battre, nous montrant à quel point il est fort__ . Continuez à lui envoyer des prières . "

Kylie aura appris à ses dépens que le commun des mortels ne sépare pas l'artiste de son compte en banque . . .