Kylie Jenner s’offre une paire de "Birkinstock" à 76 000 $

Le collectif artistique New-Yorkais MSCHF a encore frappé, après la basket remplie d'eau bénite, voici la claquette mi-Birkenstock/mi-Hermès, pour le moment seulement 4 personnes en possèdent une paire, dont la benjamine du clan Kardashian.

par Team Mouv'

Le collectif artistique New - Yorkais MSCHF a fait une entrée fracassante dans le monde de la mode et de l'Art, en 2019, le collectif mettait en vente la "Jesus Shoes" : une paire de Nike dont les semelles contenaient de l’eau bénite, puis en 2020, le tee - shirt le plus hype du monde baptisé "l'impossible collaboration" remporte le même succès, il s'agit de 10 tee - shirts de marques tendances (Supreme, Off - White, Kith, Stüssy… ) découpés puis assemblés ensemble en mode patchwork .

Cette fois - ci, le collectif est de retour avec la claquette la plus chère du monde : la Birkinstock. La chaussure dispose d'une semelle officielle de la marque allemande Birkenstock, en liège et caoutchouc et le collectif a dépensé 122 . 500 dollars en sacs Birkin de la maison Hermès, sacs qui ont été transformés en matière première pour confectionner les lanières mais il ne s'agit pas d'une collab entre les deux marques. La paire est vendue entre 34 000$ et 76000$, en fonction de la taille .

Selon le New York Times, il n'existerait que 10 paires, on connait déjà les 4 premiers acquéreurs : Future, Kehlani, un collectionneur d'art anonyme et Kylie Jenner qui a présenté sa nouvelle acquisition sur Insta :

Capture du compte Insta de Kylie Jenner - Facebook/Insta

Le collectif MSCHF a crée un mini - site pour faire la promotion de la Birkinstock, un manifeste présent sur ce site nous éclaire sur la fabrication et sur la marche à suivre pour acheter une paire :

Les Birkinstocks sont disponibles à l'achat uniquement sur demande . Si vous souhaitez acquérir une paire, veuillez soumettre une demande sur ce site et nous vous contacterons pour discuter de la disponibilité et du prix .

Le collectif nous incite à réfléchir sur notre rapport à la consommation où l'ère du marketing prend une place plus importante que le produit lui - même . . . Selon le site L'ADN, le CEO de MSCHF déclare que pour la marque - collectif :

Aucun projet ni idée n’est hors - limite .

Un collectif à suivre .