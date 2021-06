Kodak Black souhaite un joyeux anniversaire à Donald Trump

En ce 14 juin, un personnage ayant marqué à jamais l'histoire des Etats-Unis et des Internets, fêtait son anniversaire : Donald Trump. Pour l'occasion Kodak Black n'a pas hésité à ressortir tous ses goodies pour célébrer cette bougie.

par Team Mouv'

Personne ne peut oublier le 45e Président des Etats - Unis, celui qui tweetait plus vite que le Air Force One, est né un 14 juin, il vient de fêter ses 75 printemps. Donald Trump a laissé une marque indélébile et certains sont nostalgiques .

À commencer par le rappeur Kodak Black, qui a voulu exprimer sa reconnaissance envers l'ancien Président, Donald l'avait gracié juste avant de quitter la Maison Blanche. Pour ce jour de fête, il a ressorti sa casquette et son gilet estampillés du slogan de la campagne Trump : "Make America, Great Again" :

Kodak Black souhaite un bel anniversaire à son poto sûr : Donald - Capture Insta

Kodak Black a taggé # GeminiGang, étant lui même du 11 juin, il vient de fêter ses 27 ans, quelques années d'écarts avec Trump mais des vrais frères Gémeaux . . .