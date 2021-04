Kim Kardashian est officiellement milliardaire

La femme de 40 ans, entrepreneuse et star de télé-réalité, est désormais milliardaire selon le magazine Forbes.

par Team Mouv'

La célébrité américaine rejoint le club des milliardaires . Kim Kardashian possède une fortune estimée désormais à plus d'un milliard de dollars, a annoncé mardi 6 avril le magazine américain spécialisé Forbes

Une fortune amassée grâce à ses marques de cosmétiques KKW Beauty et de lingerie Skims, la télé - réalité L’incroyable famille Kardashian qui met en scène sa famille depuis 2007 et ses contrats avec des marques .

La télé - réalité familiale avait propulsée Kim K au rang de personnalité incontournable auprès du public par son influence et l'a aidée à bâtir son empire soutenue par sa mère et manager Kris Jenner . Elle compte notamment plus de 200 millions d'abonnés sur sa page Instagram .

Kim rejoint deux proches dans ce cercle : sa sœur tout aussi influente si ce n'est plus Kylie Jenner devenue en mars 2019 la plus jeune milliardaire "self - made" de l'histoire et son ex - mari, Kanye West était lui aussi entré en avril 2020 dans le cercle des milliardaires .

à lire aussi Kanye West pourrait maintenant peser plus de 6 milliards de dollars