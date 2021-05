Kim Jong-un interdit la coupe mulet en Corée du Nord

Kim Jong-un fait-il une fixette sur les cheveux ?

par Team Mouv'

Les Nord - coréens se sont réveillés le 16 mai en apprenant la nouvelle dans le Journal des Travailleurs coréens : interdiction de la coupe mulet sous peine de sanctions.

Le texte explique que cette proscription est un moyen de lutter contre l’"exotisme" et à la "décadence" du style de vie occidental. Pourtant, dans notre monde "décadent", la coupe mulet n'est pas l'élément le plus représentatif de notre mode de vie . . . Pour Kim Jong - un, ça l'est pourtant ! Il la considère comme une coutume importée du "monde occidental" :

L’histoire nous enseigne une leçon cruciale qu’un pays peut devenir vulnérable et finalement s’effondrer comme un mur, indépendamment de sa puissance économique et de défense si nous ne nous accrochons pas à notre propre style de vie

Face à cette crainte de l'érosion culturelle, le dirigeant nord - coréen décrète également l'interdiction du jean skinny. Kim s'adresse particulièrement à la jeunesse qu'il considère grandement influencée par l'Occident .

Une obsession pour les cheveux

Ce n'est pas la première fois que ce genre de lois déroutantes est imposé en Corée du Nord . En 2014 déjà, le dictateur communiste avait imposé à tous les hommes du pays d'adapter sa coupe de cheveux. Pour les femmes, il leur laissait le choix entre 28 coupes de cheveux, pas une de plus .