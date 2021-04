Kid Cudi porte une robe à fleurs pour rendre hommage à Kurt Cobain

Kid Cudi était l'invité du Saturday Night Live (SNL), il a chanté deux titres de son album : "Man on the Moon III: The Chosen", il a fait sensation tant par sa performance vocale que par ses tenues, qu'il avait choisi en hommage à Kurt Cobain, disparu il y a 27 ans.

par Team Mouv'