Kid Cudi est triste de ne pas avoir pu collaborer avec Juice WRLD et XXXTentacion

D'humeur mélancolique, Kid Cudi a couché ses regrets par tweets. Il regrette de ne pas avoir eu le temps de collaborer avec Juice WRLD et XXXTentacion, tout deux décédés beaucoup trop tôt.

par Team Mouv'

Kid Cudi a réagi à un tweet posté par un fan, celui - ci l'interpellait pour le remercier :

"J'adore la façon dont vous valoriser les légendes déchues . Vous représentez tellement pour nous et pour eux, RIP les belles âmes de Juice et X . "

Kid Cudi s'est alors confié sur ses regrets : "Je suis vraiment énervé et j'ai le cœur brisé de n'avoir jamais pu me lier avec ces gars . X et Juice étaient des vrais . J'ai aimé ce qu'ils ont apporté . C'était beau à voir . "

Puis, la conversation s'est engagée avec un autre twittos qui a posé une question à Kid Cudi : "Sais - tu si nous aurons un jour une version officielle de Good Times avec toi et Juice ?" . En effet, Juice a écrit un morceau inédit appelée "All Life Long ( Good Time ) " à laquelle Cudi a ajouté un couplet . Mais le rappeur s'est montré assez pessimiste :

"Qui sait, ils tiennent cette chanson en otage pour un chèque . J'ai l'impression que si Juice était vivant, elle serait sortie . Je ne sais vraiment pas . "

Selon XXLMag, il y aurait une lueur d'espoir pour que ce morceau voit le jour . Fin 2020, Lil Bibby__, copropriétaire de Grade A Productions, le label sur lequel Juice était signé via Interscope Records, a révélé qu'un second album posthume allait sortir, il s'agira de la suite de Legends Never Die . Juice WRLD a succombé le 8 décembre 2019, il meurt à l'âge de 21 ans d’une overdose d’opiacés . Quant à XXXTentacion, le rappeur est tué à l'âge de 20 ans lors d’une fusillade, le 18 juin 2018 .