BeReal : le réseau social anti-fake cartonne chez les jeunes

BeReal est une application alliant authenticité et spontanéité, une promesse assez rare du côté des réseaux sociaux. Explications.

par Team Mouv'

BeReal se démarque clairement des autres réseaux sociaux où le sacro - saint filtre est la norme ! BeReal a été crée en janvier 2020 par Alexis Barreyat et Kévin Perreau, deux anciens élèves de l’École 42 de Xavier Niel . Le concept est d'une simplicité implacable et repose sur un challenge, facile à relever si on s'autorise à être soi - même :

Tes amis pour de vrai . BeReal est le premier réseau social incontrôlable pour partager un moment authentique en Photo . Chaque jour à une heure différente, tout le monde doit prendre une photo en 2 minutes .

Il s'agit d'une application gratuite accessible depuis Google Play et l’App Store, une fois téléchargée, vous recevez tous les jours, à une heure différente, une notification qui vous invite à prendre en photo ce que vous faites, vous avez deux minutes . La caméra prend alors deux photos : une frontale et une arrière, aucune mise en scène n'est possible. Si vous n'activez pas le mode public, seuls vos amis peuvent voir les photos .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Le réseau social s'impose chez la génération Z

Un besoin d'authenticité souffle sur la jeunesse. Les confinements successifs ont modifié nos rapports sociaux, le smartphone est devenu la pierre angulaire de toutes ( ou presque ) formes de contact humain . . . La nécessité de garder contact avec ses amis et sa famille est devenu l'enjeu premier . BeReal s'est imposé comme le réseau anti - Instagram, puisque la mise en scène n'est ni encouragée, ni valorisée . La réalité se dévoile et pousse les utilisateurs à être sincères . Les retours sont plutôt bons et enjoués :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Même si le royaume du fake a encore de beaux jours ( en carton - pâte ) devant lui, c'est assez rafraîchissant de se dire que d'autres possibilités existent . . .