Kanye West a sorti 12 millions de dollars de sa poche pour sa campagne présidentielle ratée

La campagne présidentielle ratée de Kanye West lui a coûté plus de 12 millions de dollars.

par Team Mouv'

Pour être président des États - Unis, il vaut mieux avoir les reins solides . La campagne de Kanye West, qui a fait couler beaucoup d’encre, s’est soldée par un véritable échec, le désormais ex - mari de Kim Kardashian n’ayant récolté que 60 . 000 votes ( sur plus de 160 millions ) . Cela n’a pas empêché le rappeur de mettre la main à la poche .

Une grosse somme, qui reste insuffisante

Selon le dernier rapport financier de la commission électorale américaine, Kanye West a investi plus de 12 millions de dollars de sa poche dans sa campagne. Il a réussi à recevoir environ 2 millions en plus de la part de donateurs, élevant le total pour sa campagne à 14,5 millions . En comparaison, Joe Biden a réuni plus d’un milliard de dollars, en ne déboursant pas un centime de son propre argent .

La somme dépensée par Kanye West, qui peut paraitre astronomique, est en fait ridicule face aux mastodontes de la politique américaine . Toutefois, avec une fortune estimée à plus d’1,3 milliard de dollars (ou 3,3 milliards si on l'écoute) , ce ne sont pas 12 millions qui vont vraiment handicaper Kanye . Il aura au moins eu le mérite de tenter sa chance .