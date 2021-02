Kanye West et Kim Kardashian c’est terminé : elle demande le divorce

C'est désormais officiel, Kim Kardashian a demandé le divorce à Kanye West.

par Team Mouv'

La situation était compliquée depuis plusieurs mois entre Kim Kardashian et Kanye West, et cette fois, le divorce a été officiellement demandé par la mère de famille . Selon plusieurs médias américains, la star américaine de téléréalité a demandé vendredi 19 février le divorce de son époux, le rappeur Kanye West, après des semaines de spéculation. En effet, le couple battait de l'aile depuis que le rappeur, qui souffre de troubles psychiatriques, s'est lancé sans succès dans la campagne présidentielle .

Comme le confirme l'AFP et Reuteurs, un représentant de Kim Kardashian a confirmé qu'elle avait rempli les papiers mettant un terme à sept ans de mariage. Le site TMZ a cité de son côté des sources non identifiées affirmant que la séparation était organisée à l'amiable et que Kim Kardashian avait demandé la garde conjointe de leurs enfants . Les représentants de Kanye West n'ont pas pour l'instant commenté .