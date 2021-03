Kanye West aurait coupé tout contact avec Kim Kardashian

Il semblerait que la séparation soit plus difficile que prévue entre Kanye West et Kim Kardashian.

par Team Mouv'

Depuis que la demande de divorce de Kim Kardashian a été rendue publique, les deux futurs ex - époux sont restés très discrets sur la situation et Kanye a même disparu des radars .

Rancunier Kanye ?

En effet, si des sources proches du clan Kardashian avaient affirmé que les démarches se faisaient dans un climat amical, il semblerait que la situation prenne une toute autre tournure . Des sources comme TMZ affirment que Kanye aurait coupé tout contact avec Kim et ce même avant la demande de divorce . Il a changé tous ses numéros de téléphone et donné pour unique information à Kim : "Tu peux me contacter uniquement via ma sécurité". Une réaction sans doute motivée par la dure nouvelle qu'implique un divorce surtout devant l'œil du public .

Les enfants, seul terrain d'entente ?

Cependant, comme le rapporte Complex, ces mêmes sources affirment que les parents de North, 7ans ; Saint, 5ans; Chicago, 3ans et Psalm, 1an; s'accordent toutefois pour se partager du temps avec leur enfants . "Elle lui fait confiance en ce qui concerne les enfants, il les aime beaucoup et les enfants aussi . Elle quitte la maison quand il arrive . Kim a toujours insisté sur le fait qu'il pouvait voir les enfants dès qu'il le souhaitait . " a précisé la source .

Si les relations entre adultes ne sont pas au beau fixe, il est rassurant de voir que lorsqu'il s'agit des enfants l'entente se fait unanime .