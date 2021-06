Justin Bieber et Hailey ont été reçus à l’Elysée

De passage à Paris, Justin Bieber et sa femme Hailey Bieber ont rencontré le président à l'occasion de la Fête de la musique.

par Team Mouv'

C'est la surprise en ce début de semaine : certains d'entre vous ont certainement aperçu une photo qui a fait le tour des réseaux et créé la surprise générale . En effet, sur ce fameux cliché on peut apercevoir le célèbre chanteur Justin Bieber et sa femme Hailey Bieber aux cotés du président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron .

Le couple Bieber reçu à l'Elysée

Aussi incroyable que cela puisse paraître, le couple Bieber était reçu ce lundi 21 juin à l'Elysée à l'occasion de la Fête de la musique . De passage à Paris, Justin et Hailey ont été d'abord aperçus à plusieurs reprises dans les rues de la capitale par les fans .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Puis, comme le rapporte le Huffington Post, il semblerait que ce soit Justin qui ai demandé à rencontrer le Président : une entrevue de dernière minute dans l'agenda d'Emmanuel Macron qui a reçu le couple à l'Elysée pour une visite de courtoisie . On rapporte que les deux hommes ont "discuté de questions relatives à la jeunesse". C'est donc à l'issue de ce rendez - vous surprise que Justin a partagé sur son compte Instagram, une photo ( depuis devenue virale ) de lui, sa femme et le couple présidentiel .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

A l'occasion de la Fête de la musique, Emmanuel Macron avait convié de nombreux artistes à l'Elysée pour une soirée festive . Pour rappel, à partir du 30 juin et les discothèques rouvriront à compter du 9 juillet, après 15 mois de fermeture .