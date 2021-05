Jobs d'été : 10 000 offres d'emploi à pourvoir en ligne

Plus de trente patrons français ont annoncé la publication de 10 000 offres d'emploi sur la plateforme "1 jeune 1 solution".

par Team Mouv'

L'été arrive, les beaux jours reviennent, c'est l'heure de s'occuper de la recherche d'un job pour cet été . Serveur, vendeur, livreur, plagiste, manutentionnaire… Toutes les offres sont désormais regroupées sur la plateforme "1 jeune 1 solution".

Dans les colonnes du Journal du Dimanche, une trentaine de patrons français ont annoncé hier la publication de 10 000 offres d'emploi sur la plateforme du gouvernement. Ils appellent également d'autres entreprises à faire de même . Parmi les boîtes impliquées, Decathlon, Leclerc, la Caisse d'épargne, Just Eat France mais aussi des grands de l'intérim comme Randstad, Adecco ou Manpower disent s'impliquer pour "la jeunesse d'aujourd'hui" afin d'éviter d'en faire une "génération sacrifiée" . Face à la réouverture des commerces dits non essentiels le 19 mai dernier, ces enseignes doivent surtout faire face à un manque de main d'œuvre pour répondre à la forte demande . Les syndicats professionnels craignent une pénurie de 100 000 salariés .

Le nombre d'offres va tripler à la fin juin

D'ici à la fin du mois de juin, le nombre d'offres devrait tripler, voire quadrupler, selon Thibaut Guilluy, le haut - commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises . Le plus souvent, ces jobs d'été sont décrochés grâce à ses proches ou via son propre réseau familial, observe Thibaut Guilluy . Cette initiative permet donc de les rendre plus visibles et facilement accessibles . "On a des remontées de jeunes en difficulté pour trouver des contrats saisonniers : ils s'inquiètent du manque de visibilité, parce que ces emplois leur permettent de préparer la rentrée . Et aussi de partir en vacances… Les jeunes en ont encore plus besoin cette année", explique ainsi le haut - commissaire .