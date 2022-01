Jean Castex annonce le retour des concerts debout et sans jauge

Jean Castex annonce la fin des restrictions liées aux concerts.

Bonne nouvelle, les concerts debout vont enfin pouvoir reprendre !

Reprise le 16 fevrier

Fin décembre, le gouvernement a annoncé une série de mesure face à la remontée des cas de Covid-19. Il a ainsi déclaré qu'à partir du 3 janvier, les concerts debout étaient interdits mais aussi la consommation debout dans les bars.

Ce jeudi 20 janvier, l'exécutif s'est entretenu lors d'un conseil de défense sanitaire. À la fin de ce dernier, Jean Castex, a tenu une conférence de presse en compagnie du ministre de la santé, Olivier Véran. Lors de celle ci, le premier ministre a annoncé la levée des restrictions pour mi-février. Pus précisément, à partir du 16 février 2022, il sera, à nouveau, possible d'assister à des concerts debout et surtout sans jauge mais avec le port du masque. On pense notamment aux tournées d'Orelsan, SCH dans les prochaines semaines... Les boites de nuit pourront également réouvrir à cette date.

Cette annonce est une super nouvelle pour tous les fans de musique et de live. On espère maintenant que cette levée de restrictions sera la dernière et que nous ne feront plus face à ce genre d'interdictions.