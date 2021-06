Jean Castex annonce la fin de l'obligation de port du masque en extérieur et la fin du couvre-feu

Jean Castex a annoncé la fin de l'obligation du port du masque en extérieur, ainsi que la levée du couvre-feu.

par Team Mouv'

"La situation du pays s'améliore et elle s'améliore même plus vite qu'espéré . " a déclaré Jean Castex, dans une prise de parole ce mercredi 16 juin, à l'issue du Conseil de défense et du Conseil des ministres . Le Premier Ministre a également annoncé la fin de l'obligation du port du masque en extérieur en France dès demain ( jeudi 17 juin ) , sauf dans certaines circonstances comme les regroupements, les lieux bondés ou les stades .

Le couvre - feu levé dimanche

Dans le même temps, Jean Castex a également annoncé la date de la fin du couvre - feu en France. Celui - ci, sera levé à partir de ce dimanche 20 juin, avec 10 jours d'avance sur les annonces faites il y a plusieurs semaines .