“Je ne fais pas partie d’une bande” : Yuriy sort du silence dans TPMP

Yuriy, l'adolescent de 15 ans qui s'était fait passer à tabac dans le 15ème arrondissement de Paris, a pris la parole mardi 9 mars dans l'émission TPMP.

par Team Mouv'

Le 15 janvier 2021, Yuriy, un adolescent de 15 ans, était passé à tabac à Beaugrenelle dans le 15ème arrondissement de Paris . Le jeune homme avait été admis en urgence à l'hôpital pour traumatisme crânien avec plusieurs fractures graves au niveau du crâne et d’une contusion cérébrale . Sorti de son comas depuis quelques temps, Yuriy a pris la parole le 9 mars dans l'émission Touche Pas à Mon Poste.

Yuriy revient sur les événements avec calme

Parmi les hypothèses des enquêteurs concernant ce drame, celle d'un règlement de comptes entre bandes rivales . Yuriy est venu mettre fin aux rumeurs qui vont bon train depuis que les images des caméras de surveillance circulent sur internet : "je ne fais pas partie d'une bande", explique - t - il, "je dirais que je ne fais pas partie d'une bande mais d'un groupe d'amis . On était juste un groupe d'amis qui se retrouvait sur cette dalle . On jouait au foot parfois . Donc non ce n'est pas une histoire de bandes" .

À la question, "qu'est - ce que tu aimerais dire à tes agresseurs ?", le jeune homme répond calmement "j'ai rien à leur dire" . Selon BFMTV, c'est avant tout un message d'apaisement que Yuriy tient à transmettre : "on est jeunes, on a un avenir à construire . Il ne faut pas faire ça__ . [ . . . ] Se battre comme ça, ce n’est pas la solution", explique - t - il . Le jeune homme est reconnaissant du soutien qu'il a reçu et souhaite un retour à la "vie d'avant" . L'interview complète est à retrouver sur TPMP .