Jamel Debbouze se confie sur son accident qui lui a coûté son bras

Dans le magazine "Jeux vous aime", Jamel Debbouze s'est confié sur son accident.

par Team Mouv'

Le 17 janvier 1990, Jamel Debbouze n'avait que 14 ans, mais cette journée restera gravé toute sa vie. C'est le jour ou il s'est fait happer par un train à la gare de Trappes . Cet accident, lui a coûté l'usage de son bras droit .

Dans une nouvelle interview accordée au magazine Jeux vous aime de Patrick Sébastien, le comédien français est revenu sur cet accident .

Un accident tragique

Ce jour - là, Jamel était accompagné d'un ami qui est malheureusement décédé suite à l'accident. Le jeune Jamel lui, est emmené d'urgence à l'hôpital, où il sera soigné .

Lorsque le médecin lui annonce qu'il a perdu l'usage de son bras droit, Jamel se souvient d'avoir eu une réaction particulière . Il se confie : "Le premier réflexe que j'ai quand le médecin me l'annonce, c'est de lui demander de me prêter un des stylos qu'il a dans sa poche, car tout de suite, je m'entraîne pour commencer à écrire de la main gauche . Comme si cet accident était un non - sujet . Finalement il ne fallait pas que ce soit un sujet", a - t - il raconté .

Une vocation ratée

L'humoriste raconte que cet accident l'a aussi empêché de réaliser son rêve et de suivre sa vocation : devenir footballeur . "Vocation ratée, tout ça à cause de mon ménisque ! Sinon j'aurais fait une carrière internationale ! " lâche t - il en plaisantant avant de conclure : "Depuis mon accident, tout ce que je vis, c'est du bonus, du sursis" .