Jaden Smith va ouvrir un restaurant pour les sans-abris

Chanteur, acteur, artiste, Jaden Smith est aussi philanthrope. Le jeune homme de 22 ans vient d'annoncer l'ouverture prochaine d'un restaurant qui servira gratuitement les sans-abris.

Jaden Smith a annoncé l'ouverture de son premier restaurant pour les sans - abris . Cette initiative est née du succès du food - truck solidaire qu'il a ouvert à Los Angeles en 2019 .

Il y a deux ans, à seulement 21 ans, le fils de Will Smith lance le "I Love You food truck", un camion installé dans le quartier de Skid Row à Los Angeles qui servait de la nourriture vegan et gratuite aux sans domicile . Un food truck similaire a ensuite été ouvert à Harlem, au nord de New York City .

Le magazine Variety nous apprend que Jaden Smith a décidé de pousser le projet au niveau supérieur en créant un restaurant basé sur le même principe : le "I Love You Restaurant" . L'établissement sera cette fois ouvert à tous mais seules les personnes qui ne sont pas SDF devront payer . L'addition sera même gonflée afin que le surplus permette d'offrir le repas aux personnes les plus défavorisées .

Si vous n'êtes pas sans abri, non seulement vous devez payer, mais vous devez payer plus que la valeur du repas pour pouvoir payer pour la personne derrière vous, a expliqué Jaden Smith

