Insolite : du cannabis caché dans un œuf Kinder Surprise

Un homme a été arrêté en possession de cannabis et de cocaïne dissimulés dans un Kinder Surprise.

par Team Mouv'

Grosse surprise pour les policiers de Laval : ces derniers ont découvert du cannabis dissimulé dans un kinder surprise.

Après les pochons de cannabis déguisés en sachets de bonbons haribo, nouvelle anecdote au pays toujours plus créatif des consommateurs de drogue. Ce samedi 8 janvier à Laval, la police a en effet retrouvé du cannabis caché dans... un kinder surprise. Le jeune homme, qui était également en possession d'un gramme de cocaïne, a été interpellé.

Kinder mauvaise surprise

La question qu'on se pose tous, c'est bien sûr : comment les policiers ont-ils eu l'idée de chercher de la drogue dans un kinder surprise? Et la réponse, c'est le flair. Et on ne parle pas forcément d'intuition. En effet, selon France Bleu, l'attention de la police a été retenue par une voiture garée en double-file en plein centre-ville, et qui sentait fortement le cannabis.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

A leur arrivée, plusieurs individus qui discutaient avec le chauffeur se sont enfuis, leur mettant la puce à l'oreille. Les policiers ont donc apparemment fouillé la voiture, et retrouvé 13 bonbonnes de cocaïne... ainsi que le fameux kinder fourré aux herbes. Le propriétaire nie être impliqué dans tout trafic, et assure que ces quantités étaient pour sa consommation personnelle.

Le jeune lavallois est placé en garde à vue depuis le 8 janvier, et sera présenté devant un officier de police judiciaire le 23 mars; pendant ce temps, la police poursuit l'enquête pour essayer de déceler si trafic de drogue il y a.